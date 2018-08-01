Вячеслав Быков: «Наш хоккей всегда строился на творчестве»

Бывший главный тренер сборной России и уфимского «Салавата Юлаева» Вячеслав Быков высказал мнение по поводу изменения некоторыми клубами КХЛ своих площадок под финский или канадский формат.

«Конечно, мы не убьем наш хоккей, но он поменяется. Канадские площадки делают игру прямолинейной, силовой, с меньшим количеством импровизации и выдумки. А наш хоккей всегда строился на творчестве и нестандартных действиях игроков, их способности комбинировать. Будет обидно, если у нас это утратят — я всегда был и остаюсь поклонником и апологетом именно этого стиля. Надеюсь, наши клубы будут аккуратно проводить подобные изменения, максимально продумав все нюансы», — приводят слова Быкова «Известия».