Вратарь Семен Варламов: «Новая арена у «Крыльев» замечательная»

В церемонии открытия матча «Крылья Советов» — ЦСКА, закончившегося боевой ничьей 0:0, принял участие хоккейный вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш», чемпион мира 2012 в составе сборной России, уроженец Самары Семен Варламов. Вместе с Сергеем Игнашевичем он нанес первый удар по мячу, а также провел фото и автограф-сессию для болельщиков перед матчем. Своими эмоциями от первого посещения «Самара Арены» Варламов поделился с пресс-службой самарского клуба:

— Рад, что наконец-то мне удалось побывать дома в Самаре, у родителей. С собой я привез двух тренеров, чтобы продолжать свою подготовку здесь. Свободного времени практически нет, но так совпало, что 31 июля у меня выходной и он совпал с матчем «Крылья Советов» — ЦСКА. С Самарой у меня воспоминания самые светлые. Это мой дом, здесь я начинал свой путь. Клуб ЦСК ВВС дал мне дорогу в большой спорт. Раньше мы жили в Советском районе, тренировки проходили на стадионе «Крылья Советов». Сейчас, к сожалению, этого стадиона давно уже нет. Это были лучшие годы в моей жизни. Всегда буду помнить о том, как я рос в Самаре.

Мне очень приятно находиться здесь. Спасибо руководству клуба за приглашение на игру и возможность стать частью такого события. Думаю, что с Сергеем Игнашевичем у нас все получилось здорово и болельщикам все понравилось. Хочу сказать, что новая арена у «Крыльев» замечательная, — отметил спортсмен.

