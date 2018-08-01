Возбуждено уголовное дело в связи с переходом Рауша в «Динамо»

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с трансфером защитника Константина Рауша из «Кельна» в московское «Динамо», сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «москвичей».

Рауш, выступавший в немецком «Кельне», стал игроком «Динамо» в начале 2018 года. Через некоторое время после его перехода поста генерального директора московского «Динамо» лишился Евгений Муравьев. История с переходом Рауша и выплатой «бело-голубыми» некой суммы структуре, аффилированной с Муравьевым, стала основным поводом для прекращения полномочий гендиректора.

«По факту хищения денежных средств у футбольного клуба «Динамо» возбуждено уголовное дело, — говорится в ответе пресс-службы клуба на запрос РИА «Новости». — Оно связано с заключением посреднического договора между клубом и компанией Golden Toys в связи с трансфером из «Кельна» футболиста Константина Рауша. В действительности услуги посредника при этом трансфере не использовались, «Кельн» отрицает участие посредников в переговорах. В клубе была проведена внутренняя проверка, на оплату услуг Golden Toys председателем общества «Динамо» был наложен запрет, а результаты проверки были направлены в правоохранительные органы».



В пресс-службе «бело-голубых» также сообщили о получении официального письма из «Кельна». «Насколько нам известно, никакие представители компании Golden Toys не участвовали в переговорах и подписании международного контракта в рамках перехода Константина Рауша из «Кельна» в «Динамо», — говорится в письме немецкого клуба.

