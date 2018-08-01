Федор Смолов попал в ДТП и разбил BMW за 9 млн рублей

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов, находясь за рулем автомобиля BMW, попал в аварию в ночь на 1 августа в столице Краснодарского края.

По информации очевидцев, ночью 1 августа на улице Ставропольской футболист врезался в металлический заборчик. Смолов находился за рулем BMW M5 First Edition, который принадлежит его девушке, пишут «Кубанские новости».

По предварительным данным, в аварии в Краснодаре никто не пострадал. Причина инцидента уточняется.



Согласно открытым источникам информации, тираж BMW M5 в версии First Edition составляет всего 400 экземпляров, а стоимость автомобиля начинается от 8 990 000 рублей.