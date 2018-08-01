Погибшие в ЦАР журналисты оформили поездку в страну как туристическую — МИД

Погибшие в Центральноафриканской республике российские журналисты оформили поездку как туристическую. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Исходя из того, что не было ни паспортов, ни информации относительно их там нахождения, наше посольство и центральный аппарат министерства запросили посольство ЦАР в Москве… были подняты документы. Мы знаем, что они оформили свой въезд на территорию ЦАР как туристический», — приводит ее слова RT.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике.