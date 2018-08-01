Вандалы сломали фигуры медведей и льва в казанском парке «Калейдоскоп»

Вандалы сломали деревянные фигуры в казанском парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой.

«Мы оперативно устраняем все последствия, но есть сложные объекты, требующие особого мастерства, как, например, скульптуры в парке «Калейдоскоп». На днях вандалы сломали всеми любимых символов парка — деревянных мишек и льва», — сказано в сообщении дирекции парков и скверов в Instagram.



На данный момент в дирекции ищут тех, кто сможет помочь восстановить фигуры.

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