«ТТС» продал шестисоттысячный автомобиль

Юбилейным автомобилем крупнейшего регионального автодилера стал бестселлер российского авторынка — корейский седан KIA Rio.

Торжественная выдача состоялась 31 июля в дилерском центре KIA «ТТС» в Казани, расположенном на проспекте Победы. Обладателем шестисоттысячного автомобиля стала Екатерина Жезлова. В дополнение к автомобилю Екатерина получила корпоративные подарки от бренда KIA и «ТрансТехСервис».

«Мы всегда ориентировались на клиентов. Даже тогда, когда о понятии «клиентоориентированность» никто никогда не слышал. Поэтому 600 000 проданных новых автомобилей — для нас это больше, чем просто цифра. Это прежде всего люди, которые доверяют нашей компании и ради которых наша большая команда «ТТС» ежедневно работает и стремится к развитию», — подчеркнул председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

Отметим, что уже третий год компания «ТрансТехСервис» находится в первой тройке федерального рейтинга автодилеров, по версии журнала «АвтоБизнесРевю». В 2018 году региональный автодилер планирует преодолеть еще одну знаменательную цифру — за год продать более 100 тысяч автомобилей, новых и с пробегом в общей сложности.

Партнерский материал

