Против альметьевского оппозиционера возбудили дело за критику властей на прошлогоднем митинге

В Альметьевске возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении местного оппозиционера Сергея Андреева.

В постановлении следователей говорится, что активист 26 марта 2017 года «проводил несанкционированные митинги», на котором он публично высказался против евреев и российских политиков. В его словах якобы содержались «унизительные характеристики, негативные эмоциональные оценки и установки» как «в адрес еврейской национальной группы», так и «по отношению к существующей власти».

Сам Андреев не признал вины, сообщает «Коммерсант».

«В постановлении мои фразы оборваны. Я не выступал против евреев. Я рассказывал о том, как устроены народные советы, что по справедливости народы должны быть пропорционально распределены во власти. Если бы у власти в России были одни чеченцы или представители другой национальности, я бы также выступал против этого», — сказал он.

Напомним, что 26 марта 2017 года по всей стране прошли акции протестов, основной темой которых стала борьба с коррупцией.