«Нефтехимик» подписал Алексея Михнова

ХК «Нефтехимик» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Михновым, сообщает официальный сайт «волков».

Прошедший сезон форвард провел в екатеринбургском «Автомобилисте», где сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина и в которых отметился 22 (12+10) очками.



Всего в активе этого габаритного игрока атаки в КХЛ ровно 500 игр и 230 (105+125) набранных баллов.



«Мы взяли ветерана с большим опытом игры в КХЛ. Не будем забывать, что в прошлом сезоне он забросил 12 шайб за «Автомобилист». Посовещавшись с руководством клуба и изучив занимательный список свободных агентов, мы решили пригласить Михнова к себе и просмотреть его. В «Нефтехимике» много молодых ребят, нужен взрослый дядька. Да и конкуренции никто не отменял», — цитирует главного тренера Андрея Назарова «Чемпионат».

