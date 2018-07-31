Сын Тимура Акулова, осужденный за мошенничество в особо крупных размерах, выйдет на свободу по УДО

Пестречинский райсуд вынес решение об условно-досрочном освобождении Надира Акулова, который в конце октября 2015 года был приговорен Московским райсудом к пяти годам колонии общего режима. Верховный суд РТ оставил решение об УДО в силе.



Надир Акулов был осужден за мошенничество в особо крупных размерах после того, как соблазнил казанского бизнесмена Дмитрия Штина провести сделку по поставке в Татарстан 500 тонн туркменплена — полипропилена туркменского производства. Предоплата в 10,875 миллиона рублей была перечислена со счета принадлежащего Штину ООО «Химпромтрейд» оформленному на подставное лицо казанскому ООО «Казтехресурс», а потом частично была обналичена, а частично — перечислена другой компании в счет долгов Акулова-младшего.

Надир Акулов вину не признал, однако суд счел доказательства его вины убедительными. Отбыв в исправительном учреждении половину срока, осужденный подал ходатайство об УДО. Администрация колонии выдала ему хорошую характеристику: за время отбывания наказания Акулов получил 10 поощрений и частично возместил ущерб, причиненный «Химпромтрейду»… Несмотря на то, что поступившая в качестве возмещения сумма на фоне ущерба выглядит чисто символической, а потерпевший Дмитрий Штин возражал против УДО, ходатайство Акулова было удовлетворено.