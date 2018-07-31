Умерла татарская поэтесса и переводчица Флера Тарханова

Сегодня на 72 году жизни скончалась татарская поэтесса и переводчица Флера Тарханова. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар (ВКТ).

Завтра, 1 августа, в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет панихида. Похоронят поэтессу в родной деревне Яуширма (Кутлушкино) Чистопольского района, сообщили в ВКТ.

Флера Тарханова родилась 25 мая 1947 года в Чистопольском районе ТАССР в семье учителей. Творческий путь начала как переводчик. В 1971 году в сборник «Азербайджанские рассказы» вошли ее переводы произведений Н. Аббасзаде и М. Ибрагимова. Она также издала сборники стихов «Синеӊ кайнар сулышыӊ», «Уӊган кыз», «Йөрəгемə яшерелгəн серлəр» и другие.



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