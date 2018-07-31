Полиция Уфы подозревает местного жителя в краже 14-тонного бульдозера

Полиция Уфы задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в краже 14-тонного бульдозера. Возбуждено уголовное дело.

По данным МВД, злоумышленник позвонил в компанию, занимавшуюся арендой техники. Он рассказал о планах арендовать бульдозер и подробно расспросил, где хранится техника. На следующий день машина была угнана, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Задержанный рассказал, что нанял трал, чтобы перевезти бульдозер в Кармаскалинский район.

«Уже там злоумышленник нанял еще двоих молодых людей, которые за 11 часов разобрали бульдозер буквально до винтиков. Эти детали были проданы через интернет за 180 тысяч рублей», — говорится в сообщении.