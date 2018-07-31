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В Перми построят новое кладбище

09:12, 31.07.2018 1
В Перми построят новое кладбище
Фото: pixabay.com

Пермские власти объявили конкурс по выбору подрядчика для проектирования нового кладбища «Лесное». Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен построить административно-бытовой корпус, общественный туалет, подъездную дорогу и технологический проезд, а также межквартальные тротуары и ливневую канализацию. Кладбище должно быть доступным для инвалидов.

В целом площадь кладбища составит 40 гектаров. Цена контракта — 7,4 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета. Новое кладбище появится на пересечении Лядовского тракта и Восточного обхода.

Конкурс по выбору подрядчика завершится 29 августа. До конца года должны будут представлены варианты будущего кладбища.

Напомним, ранее в Перми на расширение Северного кладбища выделили 131 млн рублей.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:30
    Это что? подготовка к пенсионной реформе.
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