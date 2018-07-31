В Заинске из-за нерентабельности балконов отремонтируют городскую библиотеку

В Заинске Центральную городскую библиотеку подготовят к капитальному ремонту. В ходе строительных работ планируется решить проблему нерентабельности открытых балконных лоджий.

В настоящий момент лоджии обнесены металлическим ограждением. При этом здание изменится не только снаружи, но и изнутри, передает «Татар-информ».

Здание, выполненное в сложном архитектурном стиле, имеет нерентабельные открытые балконные лоджии, которые обнесены сложным металлическим ограждением. Возможно, при ремонте будет найдено новое решение.

Ранее сообщалось, что капремонт уже завершили в четырех школах Татарстана, девяти дошкольных образовательных учреждениях, 13 объектах культурного назначения и 15 подростковых клубах.