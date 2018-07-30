В Башкирии татарстанцы задержаны за хищение нефти на 650 тысяч рублей
Полиция Башкирии задержала двоих жителей Татарстана, подозреваемых в хищении нефти через незаконную врезку в нефтепровод. Ущерб оценили в 650 тысяч рублей.
По предварительным данным, в одном километре от села Тураево двое татарстанцев качали нефть из труб в автоцистерну.
«Злоумышленники перекачивали нефть с помощью 10-метрового шланга», — говорится в сообщении МВД Башкирии.
Правоохранители обнаружили на месте около 25 кубометров нефти.
Напомним, что в марте полиция Башкирии задержала аналогичную группу похитителей. Она также действовала в Ермекеевском районе РБ. Тогда ущерб оценили в 700 тысяч рублей.ПроисшествияПромышленностьНефть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым