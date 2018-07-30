В Башкирии татарстанцы задержаны за хищение нефти на 650 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Полиция Башкирии задержала двоих жителей Татарстана, подозреваемых в хищении нефти через незаконную врезку в нефтепровод. Ущерб оценили в 650 тысяч рублей.

По предварительным данным, в одном километре от села Тураево двое татарстанцев качали нефть из труб в автоцистерну.

«Злоумышленники перекачивали нефть с помощью 10-метрового шланга», — говорится в сообщении МВД Башкирии.

Правоохранители обнаружили на месте около 25 кубометров нефти.

Напомним, что в марте полиция Башкирии задержала аналогичную группу похитителей. Она также действовала в Ермекеевском районе РБ. Тогда ущерб оценили в 700 тысяч рублей.