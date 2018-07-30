В Пермском крае мать умершей от голода девочки пройдет психиатрическую экспертизу

Мать умершей от истощения 14-летней девочки из Краснокамска Пермского края направят на психиатрическую экспертизу.

На данный момент женщина находится в СИЗО по решению суда. На нее заведено уголовное дело по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Она так и не раскаялась в смерти дочери, пишет интернет-издание «Вкурсе».

Напомним, утром 16 июля года жительница Краснокамска увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Как пишут местные СМИ, причина смерти ребенка — сильное истощение. По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, у семьи не было денег даже на продукты.

Расследование уголовного дела по факту смерти девочки взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Также губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась погибшая девочка.

