«Татфондбанк» подаст иск о банкротстве завода по производству моющих средств

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» планирует подать иск о признании банкротом ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС).

В сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ) говорится, что требования будут предъявлены «в связи с наличием у него [завода] признаков банкротства, установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»».

При этом, по данным системы «Спарк-Интерфакс», завод находится в стадии ликвидации. Чистая прибыль составила -322 тыс. рублей.

Также управляющий ТФБ подал иски о признании банкротами физических лиц Смирновой Татьяны и Афанасьева Юрия.

Напомним, группа компаний «Нэфис» не нашла инвестора для завершения строительства ЗСМС. Оператор проекта 12 июля объявил о своей ликвидации.