Казанские зэки делают мебель для ресторанов, освоили даже шезлонг

Фото: УФСИН по РТ

Технологию изготовления плетеной мебели из искусственного ротанга освоили в казанской исправительной колонии №19. Основными покупателями столов, стульев, кресел и диванов под незарегистрированным брендом «made in ZK» являются крупные ресторанные сети, сообщили «Реальному времени» в Управлении ФСИН по республике Татарстан.

Цех по производству плетеной мебели начал работу год назад, по контракту с заказчиком — одной из мебельных компаний Казани, которая предоставила оборудование, сырье и обучение. С тех пор выпущено продукции на сумму свыше 1 млн рублей, ассортимент расширился до подвесных кресел, пуфов, кашпо и шезлонгов. Более того, на заказ зэки плетут и целые мебельные комплекты.

На новом производстве трудятся 15 осужденных, в месяц каждый из них выпускает по 10—15 единиц продукции.