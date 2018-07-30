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В результате пожара на объекте РЖД в Сочи погибли 8 рабочих из стран СНГ

09:45, 30.07.2018

В результате пожара в Сочи погибли восемь человек и еще трое пострадали. Все они являются наемными рабочими из стран СНГ.

Инцидент произошел сегодня утром на участке, который арендовала компания РЖД. Как передает «РИА Новости», загорелся навес для общепита и соседняя с ним временная металлическая конструкция.

Уточняется, что, по предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

Ранее в Уфе сгорел ангар с пятью автомобилями.

Происшествия
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