В результате пожара на объекте РЖД в Сочи погибли 8 рабочих из стран СНГ
В результате пожара в Сочи погибли восемь человек и еще трое пострадали. Все они являются наемными рабочими из стран СНГ.
Инцидент произошел сегодня утром на участке, который арендовала компания РЖД. Как передает «РИА Новости», загорелся навес для общепита и соседняя с ним временная металлическая конструкция.
Уточняется, что, по предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.
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