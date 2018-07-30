Пермские губернаторы стали героями мобильного приложения

Фото: streetsgo

Разработчики создали квест для мобильного приложения для прогулок по городу StreetsGo, где главными героями стали пермские губернаторы.

Виртуальная экскурсия называется «Причуды губернаторов». В маршруте собраны, по словам создателей проекта, самые странные хобби, страсти и слабости руководителей региона. Среди них представлены как современные, так и губернаторы прошлых времен — Гавриил Селастенник, Юрий Трутнев, Виктор Басаргин, а также нынешний руководитель края Максим Решетников.

Стоит отметить, что приложение StreetsGo построено по принципу известной детской игры «12 записок». В каждой загаданной локации игроки знакомятся с городскими достопримечательностями, а также выполняют задание, связанное с историей Перми.

Напомним, ранее Росстандарт утвердил стандарт качества для мобильных приложений.