Пермские губернаторы стали героями мобильного приложения
Разработчики создали квест для мобильного приложения для прогулок по городу StreetsGo, где главными героями стали пермские губернаторы.
Виртуальная экскурсия называется «Причуды губернаторов». В маршруте собраны, по словам создателей проекта, самые странные хобби, страсти и слабости руководителей региона. Среди них представлены как современные, так и губернаторы прошлых времен — Гавриил Селастенник, Юрий Трутнев, Виктор Басаргин, а также нынешний руководитель края Максим Решетников.
Стоит отметить, что приложение StreetsGo построено по принципу известной детской игры «12 записок». В каждой загаданной локации игроки знакомятся с городскими достопримечательностями, а также выполняют задание, связанное с историей Перми.
Напомним, ранее Росстандарт утвердил стандарт качества для мобильных приложений.Общество
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