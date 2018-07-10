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Росстандарт утвердил стандарт качества для мобильных приложений

12:42, 10.07.2018 1
Росстандарт утвердил стандарт качества для мобильных приложений
Фото: pixabay.com

Росстандарт утвердил перечень из 87 требований к проверкам и качеству мобильных приложений.

Стандарт, который является предварительным, будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2021 года. После этого он может получить статус ГОСТ.

Подобный документ принимается впервые. Он содержит требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности приложений, пишет ТАСС.

Ранее Facebook уличили в передаче пользовательских данных производителям смартфонов.

Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:07
    Для чего эта бюрократизация и гиперрегулирование? Скоро стандарт чиха и пука будут вводить. Бред, который губит экономику и предпринимательство. Все должен регулировать рынок. Сами пользователи. Если приложение плохое, им никто не будет пользоваться, найдутся люди которые сделают лучше. Для чего излишне регулировать и плодить новую армию чиновников и проверяльщиков, которые будут жрать бюджетные деньги?
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