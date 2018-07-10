Росстандарт утвердил стандарт качества для мобильных приложений

Росстандарт утвердил перечень из 87 требований к проверкам и качеству мобильных приложений.

Стандарт, который является предварительным, будет действовать с 1 октября 2018 года по 1 октября 2021 года. После этого он может получить статус ГОСТ.

Подобный документ принимается впервые. Он содержит требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности приложений, пишет ТАСС.

Ранее Facebook уличили в передаче пользовательских данных производителям смартфонов.