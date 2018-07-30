В Оренбурге изъяли 960 поддельных футболок с символикой ЧМ-2018

Фото: пресс-служба Оренбургской таможни

Оренбургские таможенники на рынке «Локомотив» обнаружили крупную партию контрафактного текстиля.

Рейд проходил совместно с полицейскими. Во время проверки было найдено 960 футболок с символикой FIFA WORLD CUP 2018. Позже представитель правообладателя товарного знака FIFA подтвердил, что наносить изображение на данную одежду не разрешено. Весь товар был изъят, сообщили в Оренбургской таможне.

В настоящее время по итогам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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