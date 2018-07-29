Задержан подозреваемый в соучастии в хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

Сотрудники правоохранительных органов задержали председателя председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова.

Его подозревают в соучастии в хищении 330 млн рублей у Роскосмоса, передает ТАСС со ссылкой на источник.



Ранее по этому делу арестовали гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского. По данным следствия, за два года Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьянова похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой Третьякова.

При этом договоры в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.