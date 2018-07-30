Сегодня в Татарстане до +25

В понедельник, 30 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью на востоке республики локально пройдут небольшие дожди, днем осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный умеренный, временами до сильного. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +20°С до +25°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +22°С до +25°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +20°С до +22°С.

Ранее ГУ МЧС России по РТ опубликовало предупреждение о сильном ветре 30 июля.