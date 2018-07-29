В Башкирии служебный автомобиль главы Ишимбайского района попал в ДТП — СМИ

В Башкирии вечером 27 июля внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся возле гаражного кооператива на окраине Ишимбая. По некоторым данным, в ДТП попал служебный автомобиль главы района.

Самого руководителя администрации Ишимбайского района Марата Гайсина на месте аварии не заметили, пишет портал proufu.ru со ссылкой на источники.

Очевидцы говорят, что за рулем авто мог быть водитель Гайсина.