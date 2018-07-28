Синоптики Татарстана предупредили о грозах и сильном ветре 29 июля

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан предупредило грозах и сильном ветре 29 июля.

«Ночью 29 июля 2018 г. местами на территории Республики Татарстан и в г. Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с (в Казани до 15—20 м/с)», — сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременные дожди, локально сильные. Также возможны грозы и град. Максимальная температура воздуха днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С.