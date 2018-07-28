ФСБ задержала в Уфе находящегося в международном розыске иностранца

Управление ФСБ по Башкирии отчиталось о задержании иностранца, находящегося в международном розыске. Выходец из Средней Азии был задержан в аэропорту.

Его не пустили на борт самолета, направлявшегося в Ташкент, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по РБ.

На родине задержанный подозревается в разбое и причинении тяжких телесных повреждений. Пограничная служба передала мужчину полиции.