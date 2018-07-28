ФСБ задержала в Уфе находящегося в международном розыске иностранца
Управление ФСБ по Башкирии отчиталось о задержании иностранца, находящегося в международном розыске. Выходец из Средней Азии был задержан в аэропорту.
Его не пустили на борт самолета, направлявшегося в Ташкент, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по РБ.
На родине задержанный подозревается в разбое и причинении тяжких телесных повреждений. Пограничная служба передала мужчину полиции.
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