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В Уфе стартует VI Кубок ХК «Салават Юлаев»

09:04, 28.07.2018

30 июля в уфимском Дворце спорта стартует VI предсезонный турнир — «Кубок ХК «Салават Юлаев».

В этом году за трофей поборются шесть команд: «Толпар» (Уфа), «Авто» (Екатеринбург), «Белые Медведи» (Челябинск), «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск), «Реактор» (Нижнекамск) и «Спутник» (Альметьевск).

Расписание «Кубка ХК «Салават Юлаев-2018» (время — уфимское)

30 июля
11.30 «Белые Медведи» — «Реактор»
15.30 «Спутник» — «Авто»
19.00 «Мамонты Югры» — «Толпар»

31 июля
11.30 «Спутник» — «Белые Медведи»
15.30 «Реактор» — «Мамонты Югры»
19.00 «Авто» — «Толпар»

1 августа
11.30 «Мамонты Югры» — «Спутник»
15.30 «Белые Медведи» — «Авто»
19.00 «Толпар» — «Реактор»

2 августа – выходной день

3 августа
11.30 «Авто» — «Реактор»
15.30 «Белые Медведи» — «Мамонты Югры»
19:00 «Спутник» — «Толпар»

4 августа
10.00 «Мамонты Югры» — «Авто»
13.30 «Реактор» — «Спутник»
17.00 «Толпар» — «Белые Медведи».

СпортХоккей Башкортостан
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