Стоимость акций Twitter упала на 21% на фоне сокращения аудитории

Акции популярного сервиса микроблогов Twitter упали на торгах в США на 21%.

По данным аналитиков, падение обусловлено данными о потере пользователей во втором квартале.

За этот период число посетителей соцсети в месяц составляло 335 млн против 336 млн пользователей по итогам первых трех месяцев 2018 года, передает агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось о падении акций социальной сети Twitter на 17%. До этого также резко снизилась стоимость акций Facebook. В связи с этим основатель соцсети Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира с третьей на шестую позицию.