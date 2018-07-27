Цукерберг опустился на шестое место в списке миллиардеров Bloomberg после падения акций Facebook

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg с третьей на шестую позицию.

Сейчас состояние Цукерберга оценивается в $70,6 млрд. До этого он занимал третью строчку рейтинга с капиталом в размере около $86,5 млрд.



Акции Facebook вчера после закрытия торгов рухнули почти на 19% до отметки $176,26 за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании сократилась на $119,4 млрд. По данным Bloomberg, это стало самым значительным снижением стоимости акций Facebook в рамках одной торговой сессии.



Напомним, что акции Facebook потеряли в стоимости после публикации квартального отчета компании, который не удовлетворил ожидания аналитиков.