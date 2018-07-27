Новости экономики

21:08 МСК
Новости раздела
Экономика

Стоимость акций Twitter упала на 17 процентов

19:58, 27.07.2018
Стоимость акций Twitter упала на 17 процентов
Фото: publicdomainpictures.net

Стоимость акций социальной сети Twitter упала на 20 процентов на открытии торгов.

На данный момент снижение стоимости составляет 17 процентов. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg, это связано с публикацией отчета за ll квартал 2018 года, в котором говорится, что число активных пользователей соцсети снизилось на 1 млн человек.

Ранее Марк Цукерберг опустился на 6-е место в списке миллиардеров Bloomberg после падения акций Facebook.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок