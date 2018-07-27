Стоимость акций Twitter упала на 17 процентов

Стоимость акций социальной сети Twitter упала на 20 процентов на открытии торгов.

На данный момент снижение стоимости составляет 17 процентов. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg, это связано с публикацией отчета за ll квартал 2018 года, в котором говорится, что число активных пользователей соцсети снизилось на 1 млн человек.

Ранее Марк Цукерберг опустился на 6-е место в списке миллиардеров Bloomberg после падения акций Facebook.