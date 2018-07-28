Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил журналист Виктор Давыдов.



Причиной смерти Войновича стал сердечный приступ, написал Давыдов на своей странице в Facebook.



Информацию о смерти писателя также подтвердила его супруга Светлана Колесниченко.

«С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник» — сообщила она ТАСС.



Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас — Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и др.

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» привели к исключению из Союза писателей и лишению гражданства. В 1990 году советское гражданство писателя было восстановлено и он вернулся в СССР.



Напомним, что в начале июля на 85-м году жизни скончался журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев.