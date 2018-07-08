Скончался бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев

На 85-м году жизни скончался журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев. Об этом говорится на сайте Союза.

В сообщении также сказано, что о дате и месте похорон будет объявлено позже.

Валерий Николаевич Ганичев родился 3 августа 1933 года в Пестово (ныне Новгородская область). В 1956 году окончил исторический факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко. С 1960 года занимался комсомольской и журналистской работой.

В 1978—1980 годах он был главным редактором газеты «Комсомольская правда», изданий «Роман-газета» (1981—2001), «Роман-журнал. XXI век» (с 1998 года). Был председателем правления Союза писателей России (1994—2018). Ганичев известен своими романами «Адмирал Ушаков», «Росс непобедимый».

В мае на 86-м году жизни скончался писатель и искусствовед Михаил Герман.