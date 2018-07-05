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Начальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов покинет свой пост

15:59, 05.07.2018 1

Начальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов с 9 июля покинет должность по собственному желанию. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Преемник Богданова будет определен в результате конкурса.

Отметим, что Рустем Богданов входил в состав президиума на слушаниях по строительству мусоросжигательного завода 28 июня, которые были сорваны.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июля
    Жалко,хороший он чиновник...
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