Начальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов покинет свой пост

Начальник отдела обращения с отходами Минстроя РТ Рустем Богданов с 9 июля покинет должность по собственному желанию. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Преемник Богданова будет определен в результате конкурса.

Отметим, что Рустем Богданов входил в состав президиума на слушаниях по строительству мусоросжигательного завода 28 июня, которые были сорваны.