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Власти РТ подняли минимальный потребительский бюджет почти до 15 тысяч рублей

18:44, 27.07.2018
Власти РТ подняли минимальный потребительский бюджет почти до 15 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Правительство Татарстана утвердило стоимостную величину минимального потребительского бюджета за второй квартал 2018 года на уровне 14,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Минимальный потребительский бюджет составляется на основе минимальной потребительской «корзины», в которую включаются товары, обеспечивающие минимальные потребности человека.

Это объем пищи, который нужен, чтобы не заболеть от недоедания, наиболее простые предметы одежды и обуви, элементарные средства санитарии и гигиены, а также некоторые жизненно важные услуги.

Ранее кабмин утвердил прожиточный минимум на уровне 8,8 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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