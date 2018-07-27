Власти РТ подняли минимальный потребительский бюджет почти до 15 тысяч рублей

Правительство Татарстана утвердило стоимостную величину минимального потребительского бюджета за второй квартал 2018 года на уровне 14,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Минимальный потребительский бюджет составляется на основе минимальной потребительской «корзины», в которую включаются товары, обеспечивающие минимальные потребности человека.

Это объем пищи, который нужен, чтобы не заболеть от недоедания, наиболее простые предметы одежды и обуви, элементарные средства санитарии и гигиены, а также некоторые жизненно важные услуги.



Ранее кабмин утвердил прожиточный минимум на уровне 8,8 тыс. рублей.