Максим Канунников подписал контракт с «Крыльями Советов»

Максим Канунников подписал контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона 2018/2019, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

27 июля Канунников официально внесен в клубную заявку на сезон. За «Крылья» 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.

Ранее новичок самарцев выступал за питерский «Зенит», томскую «Томь», пермский «Амкар», казанский «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Также Канунников провел 12 матчей за сборную России.

Напомним, «Крылья Советов» вернулись в Премьер-лигу. Первый поединок нового сезона в классе сильнейших самарские футболисты проведут 31 июля на домашней арене против московского ЦСКА.

