ВС РБ поддержал иск башкирского писателя против сайта «ЛитРес»

Верховный суд Башкирии встал на сторону местного писателя-фантаста Валерия Самохина в споре против книжного онлайн-магазина «ЛитРес». Литератор рассчитывает на компенсацию от 10 тысяч до 5 млн рублей за каждый проданный экземпляр романа «Спекулянт».

Роман появился на «ЛитРесе» после того, как был напечатан издательством «Крылов», пишет «Коммерсант». Книга продолжила продаваться на ресурсе не только после расторжения контракта писателя и издательства, но и после первого иска автора.

Эксперты считают, что взыскать крупную сумму автору не удастся. Обычно суды назначают выплаты в размере выручки от проданного товара.

Напомним, что в 2016 году полиция провела обыски в «ЛитРесе». Причиной стало уголовное дело в отношении главы Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко.