В поселке Левченко около 300 человек вышли на собрание из-за огромных ям на дороге

Фото: фото предоставлено очевидцами

Сегодня утром в казанском поселке Левченко на улицу Рахимова пришли около 300 человек. Люди вышли на собрание, чтобы обратить внимание на дорогу, которая нуждается в ремонте.

На фотографии видно, как два человека сидят в резиновой лодке в огромной луже прямо на проезжей части.

Местные жители рассказали «Реальному времени», что устали от гоняющих здесь фур, которые разбили проезжую часть. По словам граждан, дорога не ремонтировалась более 30 лет, а автомобили в огромных ямах разбивают бампера и подвески.

