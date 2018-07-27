Предприниматель из Челнов Сергей Акульчев продает свой велосипед для помощи храму в Грозном

Бизнесмен из Челнов Сергей Акульчев продает велобайк за 530 тыс. рублей, чтобы помочь храму в Грозном. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Акульчеву поступило письмо от Архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, в котором тот просит бизнесмена оказать финансовую помощь в строительстве и благоукрашении храмов, развития приходской жизни и деятельности воскресных школ. В результате председатель совета директоров ГК «Акульчев» решил выставить на продажу свой велосипед Argon 119+ Dura Ace Di2.

Цена за байк на 27 июля составляет 530 тыс. рублей. Стоимость будет снижаться на 10 000 рублей ежедневно, пока не найдется покупатель.

«Средства в полном объеме пойдут на реконструкцию храма Архангела Михаила в Грозном. Деньги за велосипед можно сразу отправить напрямую», — написал Акульчев.