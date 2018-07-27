США осенью могут ужесточить санкции против России
США одобрят новые санкции против России до проведения в стране промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец и представитель комитета сената по внешним делам Боб Коркер.
Политик считает, что запланированные в конгрессе слушания о новых экономических ограничениях против России скорее всего приведут к ужесточению санкций.
«Уверен: что-то будет принято в следующие пару месяцев» — приводит слова Коркера ТАСС.
Сенатор отметил, что введение новых санкций, вероятно, произойдет «до первого вторника в ноябре», на который запланированы выборы в конгресс США.
Несколько дней назад двое сенаторов из США уже сообщали, что началась работа над законопроектом, который направлен на усиление санкций против России.ОбществоВласть
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