США осенью могут ужесточить санкции против России

США одобрят новые санкции против России до проведения в стране промежуточных выборов в конгресс в ноябре. Такое мнение выразил американский сенатор-республиканец и представитель комитета сената по внешним делам Боб Коркер.

Политик считает, что запланированные в конгрессе слушания о новых экономических ограничениях против России скорее всего приведут к ужесточению санкций.

«Уверен: что-то будет принято в следующие пару месяцев» — приводит слова Коркера ТАСС.



Сенатор отметил, что введение новых санкций, вероятно, произойдет «до первого вторника в ноябре», на который запланированы выборы в конгресс США.



Несколько дней назад двое сенаторов из США уже сообщали, что началась работа над законопроектом, который направлен на усиление санкций против России.