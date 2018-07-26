Надеемся на высокий результат — Бердыев
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев после очередной тренировки комнады ответил на вопросы журналистов.
— В целом удовлетворение от работы, но не было состава которое можно наигрывать. К концу второго сбора появились очертания. Продолжают подъезжать игроки, Цаллагов на просмотре. Безусловно есть удовлетворение от селекции. Другой вопрос, что они (игроки — прим. ред.) в разном функциональном состоянии. Но все походу будем решать.
— Что с Федером Кудряшовым? Он сегодня не тренировался.
— Он с травмой приехал из сборной. В целом он не готовится к следующей игре.
— Каковы планы на сезон?
— Нельзя ничего предвидеть заранее. Много факторов, каких игроков еще сумеем подписать в аренду или свободных агентов. Но надеемся на высокий результат.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым