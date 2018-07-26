Суд арестовал экс-замглавы МЧС до 25 сентября

Тверской суд Москвы арестовал до 25 сентября бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве. Также были арестованы двое его возможных сообщников — Юрий Кузнецов и Сергей Онищенко.

По данным следствия, подозреваемые предложили бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову содействие в назначении на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами, пишет «РИА Новости».

Ране сообщалось, что Шляков и его подельники за трудоустройство экс-вице-губернатора Ярославской области чиновники потребовали сумму, эквивалентную 50 млн рублей.