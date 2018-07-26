Экс-замглавы МЧС Шлякова обвинили в вымогательстве 50 миллионов рублей

Бывшему первому заместителю главы Министерства чрезвычайных ситуаций России Сергею Шлякову и трем другим фигурантам уголовного дела инкриминировали вымогательство.

За трудоустройство экс-вице-губернатора Ярославской области чиновники потребовали сумму, эквивалентную 50 млн рублей.



«Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Если его вина будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет заключения. По словам другого источника, к Шлякову будут вопросы по поводу того, чем он «занимался после ухода из МЧС РФ».

Ранее сообщалось, что Шлякова заподозрили в продаже должности губернатора за 1 млн рублей.