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В Нижегородской области образовался крупный провал в земле

19:21, 26.07.2018 1
В Нижегородской области образовался крупный провал в земле
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Шатковском районе Нижегородской области образовался крупный провал. В диаметре карстовая воронка составляет более 30 метров.

Глубина провала оценивается в 50 метров, пишет «Российская газета».

Областной главк МЧС распространил снимки провала.

Напомним, что в мае под Соликамском на руднике «Уралкалия» образовался новый крупный провал. Его размеры составили 25 на 32 метра. При этом первый провал, появившийся на территории заброшенного дачного товарищества, вырос в диаметре до 100 метров.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:56
    Провалы, происходят везде на планете, некоторым совсем не придают значения.... Будет много версий и предположений совсем не влияющих на подобные катастрофы.... В мусульманской Сунне (в Библии) есть упоминания о приближающейся катастрофе ..... "суднем дне" , указаны много признаков которые уже наступили.... Люди (наука) не придают этому значения...
    Провалы связаны с работой ядра земли ...
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