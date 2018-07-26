В Нижегородской области образовался крупный провал в земле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Шатковском районе Нижегородской области образовался крупный провал. В диаметре карстовая воронка составляет более 30 метров.

Глубина провала оценивается в 50 метров, пишет «Российская газета».

Областной главк МЧС распространил снимки провала.

Напомним, что в мае под Соликамском на руднике «Уралкалия» образовался новый крупный провал. Его размеры составили 25 на 32 метра. При этом первый провал, появившийся на территории заброшенного дачного товарищества, вырос в диаметре до 100 метров.