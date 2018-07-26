Противники МСЗ установили в Осиново «доску позора» с именами депутатов

Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью установили в селе Осиново доску позора с именами депутатов, проголосовавших за изменение категории земель участка под МСЗ.

«На ней — фамилии всех депутатов, проголосовавших вопреки воле народа за принятие нового генплана и изменение категории земель участка под МСЗ», — говорится в сообщении группы активистов в социальной сети.

Напомним, землю, где планируется строительство мусоросжигательного завода, перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Такое решение депутаты приняли на «открытых» слушаниях, куда не пустили жителей Осиново. Активисты считают такие слушания незаконными.