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Противники МСЗ установили в Осиново «доску позора» с именами депутатов

15:18, 26.07.2018 1
Противники МСЗ установили в Осиново «доску позора» с именами депутатов
Фото: vk.com

Противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью установили в селе Осиново доску позора с именами депутатов, проголосовавших за изменение категории земель участка под МСЗ.

«На ней — фамилии всех депутатов, проголосовавших вопреки воле народа за принятие нового генплана и изменение категории земель участка под МСЗ», — говорится в сообщении группы активистов в социальной сети.

Напомним, землю, где планируется строительство мусоросжигательного завода, перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Такое решение депутаты приняли на «открытых» слушаниях, куда не пустили жителей Осиново. Активисты считают такие слушания незаконными.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:21
    Не против воли народа , а лишь против воли жителей поселка осиново
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