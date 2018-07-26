Фигурантом нового дела в Тукаевском районе стал сын главы Елабужского района

Антимонопольный комитет возбудил дело в отношении компании Эдуарда Емельянова «Квинта-Петролиум», сына главы Елабужского района Геннадия Емельянова.



УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при выделении земли палатой имущественных и земельных отношений Тукаевского района, передает Chelny-biz. Служба усмотрела нарушения закона в соглашении по земельному участку площадью 384,8 тыс. кв. м в производственном кооперативе «Биклянь».

Власти Тукаевского района предоставили указанным организациям участок «для организации и ведения крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 49 лет».

Отмечается, что в деле также фигурируют ООО «Домкор» и физлицо Р. Сабитов.

Ранее в пригороде Набережных Челнов разгорелся новый земельный скандал. От вырубки и застройки лес спас сибиреязвенный скотомогильник. Подробно — в материале «Реального времени».