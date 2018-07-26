В казанском Кремле рассказали, как разыскиваемый Интерполом бизнесмен попал на прием к Минниханову

Разыскиваемый Интерполом бизнесмен из Норвегии Умар Фарук Захур прибыл в Татарстан в мае в составе делегации из Объединенных Арабских Эмиратов. В Казани бизнесмен предъявил паспорт с измененным отчеством.



«Фигурант прибыл из ОАЭ в Россию через Международный аэропорт «Казань», предъявив паспорт гражданина Пакистана. В базе данных миграционного учета этот гражданин внесен с фамилией Фарук Умар Ахмет, в данных Интерпола он значится под другим именем — Захур Умар Фарук. Поэтому у пограничной службы не возникло подозрений», — прокомментировала ситуацию представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

При этом состав делегации формируется стороной, которая въезжает в Россию. Бизнесмена обвиняют в крупной банковской афере, совершенной в Норвегии. В настоящее время Фарук живет в Дубае.

Напомним, делегация из ОАЭ в мае 2018 года провела ряд встреч в Татарстане, в том числе с президентом РТ Рустамом Миннихановым.