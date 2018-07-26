Новости общества

15:01 МСК
Новости раздела
Общество

В казанском Кремле рассказали, как разыскиваемый Интерполом бизнесмен попал на прием к Минниханову

14:02, 26.07.2018
В казанском Кремле рассказали, как разыскиваемый Интерполом бизнесмен попал на прием к Минниханову
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Разыскиваемый Интерполом бизнесмен из Норвегии Умар Фарук Захур прибыл в Татарстан в мае в составе делегации из Объединенных Арабских Эмиратов. В Казани бизнесмен предъявил паспорт с измененным отчеством.

«Фигурант прибыл из ОАЭ в Россию через Международный аэропорт «Казань», предъявив паспорт гражданина Пакистана. В базе данных миграционного учета этот гражданин внесен с фамилией Фарук Умар Ахмет, в данных Интерпола он значится под другим именем — Захур Умар Фарук. Поэтому у пограничной службы не возникло подозрений», — прокомментировала ситуацию представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

При этом состав делегации формируется стороной, которая въезжает в Россию. Бизнесмена обвиняют в крупной банковской афере, совершенной в Норвегии. В настоящее время Фарук живет в Дубае.

Напомним, делегация из ОАЭ в мае 2018 года провела ряд встреч в Татарстане, в том числе с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты