Бизнесмены ОАЭ готовы к сотрудничеству с Татарстаном

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках VIII Ежегодного инвестиционного форума встретился с бизнесменами из ОАЭ.

Член семьи правителей Дубая Шейх Ахмед Аль Мактум, курирующий в ОАЭ вопросы развития альтернативной электроэнергетики и сельского хозяйства, выразил интерес к опыту Татарстана и заявил о желании сотрудничать в данных направлениях экономики, передает пресс-служба президента.

Исполнительный директор InterHealth Эмад Абулазиз Эль-Дукайр заинтересовался вопросами сотрудничества по созданию инновационных научно-образовательных медицинских центров, а также подготовкой высококвалифицированных специалистов в отрасли медицины, которые имеют международную аккредитацию. На этой встрече присутствовали министр здравоохранения РТ Марат Садыков и ректор КГМУ Алексей Созинов.

Минниханов пригласил бизнесменов посетить Россию и более подробно ознакомиться с инвестиционными возможностями Татарстана.

Ранее Минниханов встретился с президентом саудовской компании Alliance Business Centers Шарифом Камелем. Напомним, до конца 2018 года компания откроет в Татарстане второй офис.