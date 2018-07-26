В российских вузах ликвидируют военные кафедры

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании военной подготовки в вузах. Военные кафедры в университетах заменят на военно-учебные центры (ВУЦ).

«В результате принятия закона объем военной подготовки будет только увеличиваться, а сокращать преподавательский состав и военные кафедры не планируют», — приводит пресс-служба нижней палаты парламента слова председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Отмечается, что целью реформы является унификация структуры военного образования при гражданских вузах путем отказа от деления на военные кафедры и учебно-военные центры (УВЦ).

Напомним, что ВУЦ будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовку офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.