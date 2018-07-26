Замглавы управления Следкома получил пять лет за взяточничество

Московский городской суд приговорил заместителя главы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки.



«Назначить Ламонову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 32 млн рублей», — передает ТАСС со ссылкой на судью.

Подсудимый также лишен специального звания полковника юстиции. Сам Ламонов приговор собирается обжаловать

«Да, приговор я буду обжаловать. Что касается УДО [условно-досрочное освобождение], то жизнь покажет», — сказал он.

Дело слушалось в особом порядке и в закрытом режиме из-за наличия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

Напомним, первого замруководителя московского главка СКР Дениса Никандрова, главу УСБ СКР Михаила Максименко и его зама Александра Ламонова арестовали 19 июля. Их подозревали в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого в обмен на покровительство в расследовании уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Москвы.

«Реальное время» рассказывало, что уголовное дело против высокопоставленных сотрудников возбудил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

